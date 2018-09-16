الصحة توافق على تحويل مركز صحي في الفهود الى مستشفى 

2018/09/16 | 09:04

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت دائرة صحة ذي قار ان وزارة الصحة الاتحداية وافقت على تحويل مركز صحي في قضاء الفهود شرقي المحافظة الى مستشفى عام .





شبكة اخبار الناصرية:قالت دائرة صحة ذي قار ان وزارة الصحة الاتحداية وافقت على تحويل مركز صحي في قضاء الفهود شرقي المحافظة الى مستشفى عام .وذكر مدير عام صحة ذي قار وكالة عبد الحسين الجابري لشبكة اخبار الناصرية ان وفدا من وزارة الصحة زار القضاء مؤخرا ووافق على تحويل المركز الصحي النموذجي فيه الى مستشفى عام بسعة 20 سريرا .واشار الى ان الحكومة المحلية في المحافظة تكفلت بتخصيص الدعم المالي الكافي لاكمال مشروع المستشفى الجديد في القضاء ، مؤكدا الحرص على انشاء مثل هذه المستشفيات لتخفيف الزخم عن مركز المحافظة .انتهى

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