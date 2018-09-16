واسط تفتتح أول محطة لتعبئة السيارات بالغاز

2018/09/16 | 09:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

افتتحت محافظة واسط، اول محطة لتعبئة السيارات بالغاز السائل بدلا عن البنزين، مشيرةً الى ان الوقود الجديد عالي الجودة وصديق للبيئة.

وقال مدير فرع غاز واسط، المهندس فراس عبد علي، في تصريح نقلته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة شهدت افتتاح اول محطة لتعبئة السيارات الصالون والحمل الصغيرة بالغاز السائل، بعد ان تم انجاز مشروع اضافة منظومات الغاز السائل للسيارات وجعلها تعمل بالغاز بدلا عن منتوج البنزين من خلال اضافة منظومة متكاملة داخل السيارة"، مشيرا الى ان "واسط بدأت ولأول مرة باستخدام الغاز بدلا من البنزين كوقود للسيارات".

واوضح أن "استخدام وقود الغاز بدلا عن البنزين يمكن ان يساعد على تحسين البيئة كون منتوج الغاز صديقا للبيئة وذا اوكتاين يصل الى 110 اعلى من البنزين مما يسهم في زيادة عمر محركات السيارات، فضلا عن ان سعر اللتر الواحد منه لا يتجاوز الـ 200 دينار وهذا يمكن ان يساعد على تحسين دخل الفرد".

واضاف ان "الفرع كان قد اعد دراسة حول استخدام الغاز كوقود للسيارات بدلا عن البنزين"، مبينا ان "المحافظة ستعمل على افتتاح عدد اخر من محطات تزويد السيارات بالغاز في مركز المدينة وعلى الطرق الخارجية".

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