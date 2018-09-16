ريال مدريد يسقط في فخ بيلباو

2018/09/16 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أوقف أتليتك بيلباو، أمس السبت، سلسلة انتصارات ضيفه ريال مدريد بعدما تعادلا بهدف لكل منهما في الجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا). بهذا التعادل، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 10 نقاط في الوصافة بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، فيما ارتفع رصيد أتليتك بيلباو إلى 5 نقاط في المركز الرابع. نجح أتليتك بيلباو في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 32 عن طريق إيكار مونياين، ليحاول على إثرها الريال في إدراك التعادل، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدف نظيف. وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه أتليتك بيلباو عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو الريال من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل. وجاءت الدقيقة 63 ليتمكن الملكي من إدراك التعادل عبر إيسكو، ليكشر لاعبو الريال عن أنيابهم في محاولة لانتزاع الثلاث نقاط إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، لتنتهي المواجهة بحصول كل فريق على نقطة.

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