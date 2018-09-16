موعد مباراة الهلال القادمة ضد الباطن في الدوري السعودي 2018-19

2018/09/16 | 09:10

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يحل الباطن ضيفاً على الهلال في استاد جامعة الملك سعود بالرياض يوم الخميس القادم 20 سبتمبر 2018 ميلادياً، 10 محرم 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2018-19.





الزعيم هو أحد ثلاثة فرق فقط في الدوري السعودي هذا الموسم حققا الانتصار في المباراتين الأولتين رفقة جاريه اللدودين النصر والشباب، وفي لقائه الأول قابل الموج الأزرق الفيحاء وفاز عليه بهدفٍ نظيف، ثم واجه الرائد في الجولة الثانية وفاز عليه بثلاثة أهدافٍ لهدف، واللافت للنظر في هذين اللقائين حصول أحد لاعبي حامل اللقب على البطاقة الحمراء.



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كان الموسم الماضي للباطن جيداً جداً ومثل حجر عثرةً للأندية الكبيرة خلاله، لكن بدايته هذا الموسم ليست جيدةً أبداً، ففي اللقاء الأول في الدوري تعادل مع الفيصلي إيجابياً بهدفين لمثلهما، ثم قابل الاتفاق وخسر منه بثلاثة أهدافٍ لهدفين، وتنتظره مباراتين قويتين في الجولتين القادمتين، فبعد مباراته ضد الهلال سيواجه الأهلي وصيف الموسم الماضي.





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المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

الهلال - الباطن استاد جامعة الملك سعود

الخميس 20 سبتمبر 2018 ميلادياً، 10 محرم 1440 هجرياً، 20:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد KSA SPORT HD 1

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