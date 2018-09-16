2018/09/16 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ البصرةتظاهر العشرات، الأحد، قرب حقل غرب القرنة (1) النفطي الواقع شمال محافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وتحسين الخدمات في مناطقهم القريبة من موقع الحقل.وشهدت البصرة خلال الشهرين الماضيين سلسة تظاهرات واعتصامات للمطالبة بتحسين الخدمات وانتشال المحافظة من أوضاعها المتردية ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل، ثم أعقبتها موجة احتجاجات غير مسبوقة محلياً تخللها إحراق مقار ومكاتب أحزاب وحركات سياسية، فضلاً عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة، وإحراق القنصلية الإيرانية العامة، كما تم اقتحام مستشفى لتأهيل جرحى الحشد الشعبي، وتعرضت دور بعض المسؤولين الى محاولات إحراق واقتحام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العشرات يتظاهرون قرب حقل نفطي شمال البصرة للمطالبة بفرص عمل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العشرات يتظاهرون قرب حقل نفطي شمال البصرة للمطالبة بفرص عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).