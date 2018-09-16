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العشرات يتظاهرون قرب حقل نفطي شمال البصرة للمطالبة بفرص عمل
2018/09/16 | 09:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ البصرةتظاهر العشرات، الأحد، قرب حقل غرب القرنة (1) النفطي الواقع شمال محافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وتحسين الخدمات في مناطقهم القريبة من موقع الحقل.وشهدت البصرة خلال الشهرين الماضيين سلسة تظاهرات واعتصامات للمطالبة بتحسين الخدمات وانتشال المحافظة من أوضاعها المتردية ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل، ثم أعقبتها موجة احتجاجات غير مسبوقة محلياً تخللها إحراق مقار ومكاتب أحزاب وحركات سياسية، فضلاً عن إحراق مؤسسات حكومية من أبرزها ديوان المحافظة، وإحراق القنصلية الإيرانية العامة، كما تم اقتحام مستشفى لتأهيل جرحى الحشد الشعبي، وتعرضت دور بعض المسؤولين الى محاولات إحراق واقتحام.

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