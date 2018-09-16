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مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين بهجوم لداعش في الحويجة جنوب غربي كركوك
2018/09/16 | 09:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ كركوك يتبع…

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