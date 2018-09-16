2018/09/16 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مشاركة

رووداو – أربيلأرسل الحشد الشعبي تعزيرات عسكرية، أمس السبت، 15 أيلول 2018 إلى مدينة البصرة التي شهدت مؤخراً احتجاجات شعبية على الأوضاع المعيشية. ونشرت وكالة "فرانس برس" صوراً لرتل من عربات وآليات يدخل البصرة قالت إنه "يعود للحشد الشعبي".وأعلن قسم التعبئة في مكتب هيئة الحشد الشعبي بالبصرة أمس السبت عن تشكيل عشرة ألوية احتياطية من واجبها مساندة الحشد الشعبي والقوات الأمنية في المحافظة، ودعا المواطنين الى ترقب فتح باب التطوع.وأوضح قسم التعبئة أن تشكيل القوات الاحتياطية جاء بعد الأحداث الأخيرة في البصرة، وما جرى من استغلال لمطالب المتظاهرين من قبل "مخربين مدعومين من جهات خارجية" لزعزعة استقرار المحافظة وتهديد أمنها وحرق وتدمير الممتلكات العامة ومحاولة المساس بالحشد الشعبي.

ثقافة و فن

ترکیا

ايران

رياضة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. الحشد الشعبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى البصرة) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. الحشد الشعبي يرسل تعزيزات عسكرية إلى البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).