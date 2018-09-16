2018/09/16 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / البصرة تعطل الدوام الرسمي ليوم غداً الاثنين

واع / البصرة / ع .ح

علن مجلس محافظة البصرة، الاحد، عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة يوم غد الاثنين، مبينا ان ذلك جاء تطبيقاً لقانون محلي للعطل الرسمية.

وذكر عضو مجلس المحافظة باسم خلف فارس في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "يوم غد الاثنين الموافق السابع من شهر محرم الحرام يعد عطلة في رسمية في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة باستثناء الأمنية والصحية منها"، مبيناً أن "العطلة نص عليها قانون محلي للعطل الرسمية شرعه المجلس قبل أعوام قليلة".

واضاف فارس أنه "من الضروري مراعاة المادة الخامسة من القانون التي تعطي رؤساء الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية صلاحية استثناء بعض منتسبيهم لضمان الحفاظ على الأمن العام واستمرار تقديم الخدمات الضرورية الى المواطنين في يوم العطلة"، مشيرا الى ان "العطلة جاءت بذكرى استشهاد الامام العباس (ع)".

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