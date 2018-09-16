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احتجاجات في جنوب العراق ضد اعتقالات على يد قوات مجهولة
2018/09/16 | 18:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خرج العشرات من ذوي المعتقلين في محافظة البصرة أغنى مدن العراق، جنوبا، ضد حملات اعتقال واسعة استهدفت أبناء المحافظة، واقتيادهم إلى جهات مجهولة من قبل قوات غير معروفة بزي خاص.

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