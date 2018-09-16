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تفاصيل جديدة في قضية منع قيادات عسكرية جزائرية من السفر
2018/09/16 | 18:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرر القضاء العسكري، سحب جوازات سفر لـ5 ضباط سامين برتبة لواء، بعدما كان قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر، حسب ما أوردته وسائل إعلام جزائرية.

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