تفاصيل جديدة في قضية منع قيادات عسكرية جزائرية من السفر

2018/09/16 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر القضاء العسكري، سحب جوازات سفر لـ5 ضباط سامين برتبة لواء، بعدما كان قد صدرت في حقهم قرارات منع من السفر، حسب ما أوردته وسائل إعلام جزائرية.

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