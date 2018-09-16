جنسية الفلوجة: اصدار 3500 بطاقة موحدة خلال شهرين

2018/09/16 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير دائرة جنسية الفلوجة بمحافظة الانبار العقيد حمد عبد الله الجميلي ،اليوم الاحد، عن اصدار 3500 بطاقة موحدة لاهالي الفلوجة والمناطق التابعة لها خلال الشهرين الماضيين .

وقال الجميلي في تصريح لمراسل (باسنيوز)، ان" دائرة جنسية الفلوجة بضباطها وكوادرها وموظفيها تمكنت خلال الشهرين الماضيين من اصدار 3500 بطاقة موحدة للمدنيين من سكنة الفلوجة والمناطق المجاورة لها".

مضيفاً ، ان" دائرة الجنسية في الفلوجة تعمل على صرف البطاقة الموحدة للمواطنين وضمن 320 سجل مدني ممن هم ضمن سجلات الجنسية وسكنة الفلوجة ويتم استقبال المراجعين وترويج معاملاتهم مباشرة مع ضباط دائرة الجنسية".

واشار الجميلي الى ان" دائرة جنسية الفلوجة تعمل على تجديد وصرف بطاقة السكن الى المدنيين ويبلغ معدل صرف بطاقات السكن 15 بطاقة يوميا فضلا عن تحديد موعد استقبال وحجز مسبق لصرف البطاقة الموحدة من خلال قاعدة الكترونية حديثة".





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