البناء: الجولة الأولى اسقطت المشروع الأمريكي وسنفوز بالثانية في ترشيح رئيس الوزراء

2018/09/16 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

أكد تحالف البناء ، الأحد ، أن اختيار هيئة رئاسة البرلمان بعيدا عن التدخلات والضغوط الخارجية ستفشل المشروع الأمريكي في ترشيح الرئاسات الثلاث واهمها اختيار رئيس الوزراء القادم.

وقال عضو التحالف ، حسن شاكر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اختيار هيئة رئاسة البرلمان تعد الجولة الأولى في إفشال المخططات الأمريكية ومشروع واشنطن في التدخل بشأن اختيار رئيس الحكومة والرئاسات الثلاث”، لافتا إلى إن “واشنطن ستسعى من خلال الكتل السياسية المؤيدة لمشروعها بعرقلة اختيار رئيس الوزراء القدم كخطوة أخيرة لتحقيق أهدفها السياسية وإضعاف القرار الحكومي”.

وأضاف إن “تحالف البناء المتمثل بالفتح ودولة القانون وبعض القوى الأخرى سيستمر بإفشال تلك المخططات”، مبينا إن “تحالفي سائرون والفتح اتفقا على إلية اختيار رئيس الوزراء القادم دون طرح الأسماء لتولي المنصب”.

وتابع إن “الاتفاقات التي تجري في الوقت الحالي بين سائرون والفتح وبعض القوى السياسية ستنجح في قطع طريق التدخلات الأمريكية والخارجية”.

وكان تحالف البناء قد أكد ، اليوم الأحد ، بأنه سيكون الأقرب إلى تولي منصب رئاسة الوزراء خلال تشكيل الحكومة بعد حصول تحالف سائرون على منصب النائب الأول لرئيس البرلمان.



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