آبل تطبق زيادة 50% على منتجاتها فى تركيا

2018/09/16 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع إعلان شركة آبل عملاق التكنولوجيا الأمريكية أحدث إصدراتها من هواتف آيفون والساعات الذكية، طبقت زيادة تتراوح بين 26-50% على أسعار جميع منتجاتها فى تركيا. ومع حساب الضرائب والجمارك التى ستضاف على سعر الهواتف الجديدة سيجاوز سعر هواتف İPhone Xs Max حاجز 10 آلاف ليرة تركية.وكشفت صحيفة تركية عن الزيادة الجديدة فى الأسعار حيث ارتفع سعر هاتف iPhone 6S Plus من 3 آلاف و299 ليرة تركية إلى 5 آلاف و199 ليرة تركية، بينما وصل سعر هواتف iPhone 7 Plus من 4 آلاف و999 ليرة تركية إلى 6 آلاف و299 ليرة تركية، ووصلت أسعار هواتف iPhone 8 من 5 آلاف و199 ليرة تركية إلى 6 آلاف و499 ليرة تركية.أما أجهزة ماك بوك آير تراوحت أسعارها بين 5 آلاف و499 ليرة تركية و7 آلاف و999 ليرة تركية، ووصل سعر آيباد الجديد 32 جيجا بايت من 1899 ليرة تركية إلى ألفين و799 ليرة تركية.وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت دعوات من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للمواطنين لمقاطعة المنتجات الأمريكية، على خلفية الأزمة السياسية بين البلدين، مما دفع عدد من المواطنين لكسر الهواتف الذكية والحواسب اللوحية الخاصة بهم من إنتاج شركة آبل الأمريكية، ونشر صورها محطمة على وسائل التواصل الاجتماعي

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