2018/09/16 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني عن حوارات وصفها بالجدية ببغداد لتشكيل المجلس الاتحادي مجلس اعلى للسياسات والتخطيط الستراتيجي.وقال بارزاني خلال لقائه كوادر من حزبه في حدود ادارة كركوك- كرميان، ان الكورد وضعوا ثلاثة مبادئ خلال الحوارات الجارية مع الاطراف السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة وهي الشراكة الحقيقية والتوافق والتوازن بين المكونات.واضاف ان الكورد يخوضون الان حوارا جديا مع جميع الاطراف العراقية لحين تشكيل المجلس الاتحادي وكذلك يجب تاسيس مجلس اعلى للسياسات والتخطيط الستراتيجي لكي تصدر القرارات المهمة بقبول ممثلي جميع المكونات بمشاركة الكورد من اجل منع التفرد في الحكم وعدم خرق الدستور ولا يكون بامكان اي شخص او جهة تكرار تلك الجرائم حصلت بحق الشعب الكوردي.وفشل المشرعون العراقيون بتمرير قانون المجلس الاتحادي؛ الذي كان من المعول عليه ان يكون الجناح التشريعي الثاني بعد مجلس النواب.وبحسب التشريع العراقي فيتوجب على مجلس النواب إرسال القوانين التي يشرعها إلى مجلس الاتحاد، ولهذا الحق في رفضها وإعادتها أو قبولها.أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية بداية العام الحالي حكماً يلزم البرلمان بتشكيل "مجلس الاتحاد"، باعتباره "ضرورة لاستكمال مكونات السلطة الاشتراعية ولأن الدستور يلزم تشريع قانون له"، على أن يضمّ ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في كيان، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه وتخصصاته وكل ما يتعلق به بقانون يسن بغالبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.ويشكل مجلس الاتحاد ومعه البرلمان، السلطة التشريعية الاتحادية وفق ما ينص الفصل الأول من الباب الثالث من المادة "48" من الدستور، والتي تفيد بأن السلطة التشريعية الاتحادية يجب أن تتألف من مجلسي النواب والاتحاد".ولكن إلى الآن لم يشكل سوى مجلس النواب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. بارزاني يكشف مباحثات "جدية" ببغداد لتشكيل مجلسين "لمنع حكم الفرد") نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. بارزاني يكشف مباحثات "جدية" ببغداد لتشكيل مجلسين "لمنع حكم الفرد") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).