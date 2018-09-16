الاتحاد الوطني: رئاسة الجمهورية من حصتنا وتحديد المرشحين للمنصب سيحسم في اجتماع مجلس القيادة

2018/09/16 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل أعلن عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، حاكم قادر حمه جان، اليوم الأحد، 16 أيلول، 2018، تمسك الاتحاد بمنصب رئاسة جمهورية العراق، مشيراً إلى أن تحديد المرشحين للمنصب سيحسم في اجتماع مجلس القيادة.ونقلت وسائل إعلام تابعة للاتحاد الوطني قوله عقب انتهاء اجتماع المكتب السياسي للحزب إن "منصب رئيس الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني وستم إعلان المرشحين للمنصب خلال اجتماع مجلس قيادة الحزب".وأضاف حمه جان وهو مسؤول فرعي الاتحاد بالسليمانية وجمجمال: "ناقش المكتب السياسي في اجتماعه اليوم شغل رئاسة الجمهورية، فهذا المنصب من حصة الاتحاد وسيكون لنا مرشحين له".وتابع أن "تحديد المرشحين لرئاسة الجمهورية سيكون ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس القيادة حيث سيحسم الأمر من قبل المجلس".وكان عضو مجلس النواب العراقي عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بشار الكيكي، قد قال لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد: "نحن في الحزب الديمقراطي نرى أن منصب رئيس الجمهورية من استحقاقنا ونتمسك بذلك، ونعتقد أن تولي هذا المنصب من قبل الديمقراطي مهمٌ لضمان قوة رئيس الجمهورية"، مضيفاً: "على حد علمي فإن منصب رئيس الجمهورية من نصيب الحزب الديمقراطي وقد تم اختيار ثلاثة مرشحين لشغله وهم كل من د.روز نوري شاويس وهوشيار زيباري وفاضل ميراني".وتابع: "يجب أن يتم شغل هذا المنصب من شخصية قوية، لم يكن الأمر محلاً للجدل حينما كان المغفور له، جلال الطالباني رئيساً للجمهورية، لكننا نرى ضرورة ترك الأمر للحزب الديمقراطي، لأنه الأقدر على أداء دور أفضل في بغداد خلال هذه المرحلة".وفي وقت سابق اليوم، حدد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، يوم الثلاثاء المقبل 25/9/2018 موعداً للترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، مضيفاً: "سيكون فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خلال إعلان الموعد عن طريق الموقع الالكتروني لمجلس النواب"، ويستغرق اختيار رئيس للجمهورية مدة أسبوع تقريباً بسبب تحديد 3 أيام للترشح للمنصب ومثلها من الأيام لمصادقة المحكمة الاتحادية على تلك الأسماء.وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يؤكد الاتحاد الوطني الكوردستاني أحقيته بالمنصب الذي ظل من حصته خلال الدورات الثلاث السابقة، حيث لدى الاتحاد ثلاثة مرشحين لرئاسة الجمهورية وهم كل من: ملا بختيار ولطيف رشيد ود.محمد صابر.

ترجمة وتحرير: شونم عبدالله خوشناو

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