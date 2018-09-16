مرشحو الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية

2018/09/16 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد أعلن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، اليوم الاحد، ان حزبه يدعم ترشيح كل من فاضل ميراني وهوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية.وقال الكيكي في حديث صحفي ان ” الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعم ترشيح فاضل ميراني وهوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية”، مبينا ان “المنصب من استحقاق الديمقراطي”.واضاف ان “اول […]

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