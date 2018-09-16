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رئيس الوزراء حيدر العبادي يرأس اجتماعا لمجلس الأمن الوطني
2018/09/16 | 18:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

رئيس الوزراء حيدر العبادي يرأس اجتماعا لمجلس الأمن الوطني

رئيس الوزراء حيدر العبادي يرأس اجتماعا لمجلس الأمن الوطني

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