مسيرة وسط البصرة للمطالبة بإطلاق سراح مشاركين في الاحتجاجات

2018/09/16 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ البصرةشارك العشرات، الأحد، في مسيرة سلمية طالب الناشطون المشاركون فيها بإطلاق سراح مشاركين في الاحتجاجات تم القاء قبض عليهم من قبل القوات الأمنية بشكل متفرق خلال الأيام القليلة الماضية.ولفت السهلاني الى أن "مسيرة ثانية سيتم تنظيمها بعد قليل في منطقة الجمهورية تكريماً لشهداء التظاهرات"، مضيفاً أن "المسيرة تتضمن حمل لوحة تعبيرية تحتوي صور الشهداء، فضلاً عن توابيت رمزية لهم".

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