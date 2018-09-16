اندلاع حريق كبير في سوق المقدادية بديالى

2018/09/16 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة ديالى ، اليوم الاحد ، بان حريقا كبير اندلع في سوق المقدادية ثاني أكبر قضاء في المحافظة.

وذكر المصدر ، ان" حريقاً كبيراً نشب في سوق المقدادية متسببا بخسائر مادية جسيمة في البضائع والمحال التجارية، دون وقوع خسائر بشرية ".

وأشار الى ان" فرق الدفاع المدني وصلت الى السوق لمكافحة الحريق .

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