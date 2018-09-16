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واع/ هزة ارضية تضرب السليمانية
2018/09/16 | 19:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع خاص

افاد مراسل وكالة انباء الاعلام العراقي واع في محافظة السليمانية، اليوم الاحد، بان هزة ارضية ضربت المحافظة وبعض المناطق القريبة منها.وقال مراسلنا ان "عددا

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