2018/09/16 | 19:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع خاص
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ هزة ارضية تضرب السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مراسل وكالة انباء الاعلام العراقي واع في محافظة السليمانية، اليوم الاحد، بان هزة ارضية ضربت المحافظة وبعض المناطق القريبة منها.وقال مراسلنا ان "عددا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع/ هزة ارضية تضرب السليمانية) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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