واع/ هزة ارضية تضرب السليمانية

2018/09/16 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع خاص

افاد مراسل وكالة انباء الاعلام العراقي واع في محافظة السليمانية، اليوم الاحد، بان هزة ارضية ضربت المحافظة وبعض المناطق القريبة منها.وقال مراسلنا ان "عددا

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