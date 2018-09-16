استئناف العمل بشركة كبريت المشراق في نينوى

2018/09/16 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى – واع- شروق ماهر

اعلنت الشركة العامة لكبريت المشراق اليوم الاحد، استئناف شركة كبريت المشراق في ناحية حمام العليل جنوب الموصل.

وقال مدير عام الشركة المهندس سعد فيصل لوكالة “واع”: ان”معمل كبريت المشراق استأنف عمله وبطاقة انتاجية عالية لمادة الكبريت والشب”.

وأضاف ان”معمل المشراق جهز محافظة البصرة بنحو 200 طن من مادة الشب لتصفيه ماء المحافظة”.

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