فيديو.. رونالدو يستعيد حسه التهديفي ويوقع أول ثنائية له بألوان اليوفي

2018/09/16 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو -AFPافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، رصيده مع فريقه الجديد يوفنتوس بثنائية في المباراة التي فاز فيها على ساسوولو 2-1 الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وانتقل رونالدو (33 عاما) هذا الصيف من ريال مدريد الإسباني الى الفريق الإيطالي الفائز بدوري بلاده في المواسم السبعة الأخيرة، مقابل نحو 100 مليون يورو.وعلى رغم مشاركته أساسيا، لم يستطع افتتاح رصيده من الأهداف في المباريات الثلاث السابقة لفريق "السيدة العجوز" في الدوري.وسجل رونالدو أول أهدافه الرسمية في مستهل الشوط الثاني بعد ركلة ركنية ومتابعة للكرة بيمناه في مرمى اندريا كونسيلي (50)، قبل أن يضيف الهدف الثاني اثر هجمة مرتدة قادها التركي إيمري جان وأنهاها البرتغالي بيسراه في الشباك (65).وأهدر رونالدو ثلاث فرص من على بعد أمتار من المرمى، لتعزيز رصيده ورصيد فريقه، قبل أن يأتي الهدف الوحيد لساوولو في الدقيقة 90+1 عبر السنغالي خوما باباكار، علما أن فريق "السيدة العجوز" أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي دوغلاس كوستا ببطاقة حمراء في الدقيقة 90+3.وتأتي عودة النجم السابق لريال مدريد الى شهيته التهديفية، قبل أيام من بدء مشوار يوفنتوس في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف يونغ بويز السويسري الأربعاء في الجولة الأولى للمجموعة الثامنة التي تضم أيضا مانشستر يونايتد الإنكليزي وفالنسيا الإسباني.وكان يوفنتوس قد خرج من ربع النهائي في الموسم الماضي على يد ريال ونجمه في حينها رونالدو (صفر-3 ذهابا و3-1 إيابا)، بعدما حل وصيفا للفريق الملكي الإسباني في الموسم قبل الماضي.وسجل رونالدو 44 هدفا في الموسم الماضي لريال منها 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا في الطريق لإحراز اللقب الثالث تواليا في هذه المسابقة.وخلال مسيرته مع ريال التي بدأت عام 2009، سجل رونالدو 450 هدفا في 438 مباراة خاضها مع النادي الملكي في مختلف المسابقات.

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