اول محطة لتعبئة السيارات بالغاز السائل بدل البنزين .. في واسط

2018/09/16 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت في محافظة واسط اول محطة لتعبئة السيارات بالغاز السائل بدلا من البنزين.

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