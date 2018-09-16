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اول محطة لتعبئة السيارات بالغاز السائل بدل البنزين .. في واسط
2018/09/16 | 19:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افتتحت في محافظة واسط اول محطة لتعبئة السيارات بالغاز السائل بدلا من البنزين.

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