شاب يتحول لمصاص دماء!

2018/09/16 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأبلغ سكان قرية صغيرة في كمبوديا، على وجود "مصاص دماء" بينهم، مما دفع ضباط تنفيذ القانون، إلى القبض على "ران بيتش"، حيث يعتقد جيرانه أنه يسكنه نوع من شبح مصاص الدماء، بعد أن بدأ في مهاجمة الحيوانات وشرب دماءها.وفقا لموقع "mysterious universe"، يعيش "ريتش"، البالغ من العمر 24 عاماً في بلدة "كامبونج ريب" التابعة لمقاطعة "كامبونج تشام"، وهي منطقة ريفية في شمال كمبوديا.وأشارت التقارير إلى أنه تناول زجاجة نبيذ، بعد أن ترك والديه، السبت الماضي، وقال الرائد "تشون بوفا"، نائب رئيس شرطة مقاطعة "كوه سوتين"، إن "ريتش" بعدما أصبح في حالة سكر بدا كأنه يمتلك قوة خارقة حيث قتل كلابه الثلاثه عن طريق مص دمائهم ثم قبض على دجاجة وقطة وامتص دماءهم وقتلهم في منزله.بعد ذلك قام بالاستلقاء للحصول علي قيلولة طويلة، وعندما وصل والديه وجدوه مغطى بالدم ونائم في حوض الاستحمام، فلم يجرؤ أحد علي الاقتراب منه، وكان وجهه شاحب كالشبح.وذكر مسؤول آخر في الشرطة المحلية، أن "ريتش" عاد إلى طبيعته الطبيعية غير الدموية بعد أن قام الرهبان المحليون برشه بالمياه المقدسة، مما جعلهم يشتبهون في أن سبب تحوله إلى مصاص دماء هو استحواذ شبح قاتل عليه مما دفعه إلى شرب دم الحيوانات أثناء وجودها على قيد الحياة وبقى "ريتش" في معبد القرية حتى يتم تطهيره بالكامل.

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