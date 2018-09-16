رونالدو: ريال مدريد سبب تأخري في التسجيل

2018/09/16 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ متابعة أبدى مهاجم فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، سعادته عقب تسجيله أول أهدافه الرسمية بقميص البيانكونيري، خلال مواجهة ساسولو، بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها موقع “فوتبول إيطاليا”: “أنا سعيد للغاية، بدأنا المباراة بشكل جيد، ساسولو دافع جيدًا، لكننا قدمنا أداءً قويًا واستحققنا الفوز”.وأضاف: “أردت حقًا تسجيل هدفي الأول، […]

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