2018/09/16 | 19:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ متابعة أبدى مهاجم فريق يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، سعادته عقب تسجيله أول أهدافه الرسمية بقميص البيانكونيري، خلال مواجهة ساسولو، بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.
وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها موقع “فوتبول إيطاليا”: “أنا سعيد للغاية، بدأنا المباراة بشكل جيد، ساسولو دافع جيدًا، لكننا قدمنا أداءً قويًا واستحققنا الفوز”.
وأضاف: “أردت حقًا تسجيل هدفي الأول، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو: ريال مدريد سبب تأخري في التسجيل) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال رونالدو، في تصريحات أبرزها موقع “فوتبول إيطاليا”: “أنا سعيد للغاية، بدأنا المباراة بشكل جيد، ساسولو دافع جيدًا، لكننا قدمنا أداءً قويًا واستحققنا الفوز”.
وأضاف: “أردت حقًا تسجيل هدفي الأول، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدو: ريال مدريد سبب تأخري في التسجيل) نشر أولاً على موقع (الرشيد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدو: ريال مدريد سبب تأخري في التسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرشيد نيوز).