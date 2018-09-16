وحدات حماية الشعب الكردية: لن نشارك في الحملة العسكرية على إدلب

2018/09/16 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الناطق الرسمي باسم وحدات حماية الشعب الكردية نوري محمود، اليوم الأحد ( 16 أيلول/ سبتمبر 2018 )، عدم وجود أي مقاتلين من وحدات الحماية في إدلب أو مشاركتها في الحملة على المدينة، نافيا الشائعات بهذا الصدد.

وجاء في بيان عن محمود، ردّ فيه على هذه الادعاءات: "مع تزايد الحديث عن احتمال بدء حملة عسكرية على مدينة إدلب وريفها، تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي عناوين إخبارية، معتمدة على التكهنات، حول احتمال مشاركة قواتنا في وحدات حماية الشعب في هذه الحملة".وأضاف "أننا في وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة نؤكد للرأي العام بأن قواتنا مستمرة في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، ومصممة على اجتثاث جذوره من شمال شرقي سوريا، ونحن نحارب ضد جيش الاحتلال التركي...



وضد مرتزقة داعش التي يساند قواتها الاحتلال التركي ...



ونؤكد أنه ليس هناك أي تواجد لقواتنا في إدلب، ولم نشارك في هذه المعركة".انتهى.ص.هـ.ح.

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