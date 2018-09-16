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فيديو| مخاوف من أزمة مالية عالمية جديدة
2018/09/16 | 19:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قبل 10 أعوام، كابد العالم واحدة من أسوأ الأزمات المالية في التاريخ الحديث، لكن هذه الكارثة الاقتصادية قد تطل مجددا في السنوات المقبلة، وسط توقعات بأن تسوء الأوضاع في 2020، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية للتقليل من التداعيات.

المزيد من التفاصيل في سياق التقرير عبر برنامج السوق المذاع على شاشة «الغد».

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