الرئيس السوداني يختار محمد خير الزبير محافظا جديدا للبنك المركزي

2018/09/16 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال بيان للرئاسة السودانية إن الرئيس عمر حسن البشير عين محمد خير الزبير محافظا جديدا للبنك المركزي.

ورأس الزبير من قبل البنك المركزي من عام 2011 حتى عام 2013، كما شغل أيضا منصب وزير الدولة للمالية.

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