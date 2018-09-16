فيديو - طرد كوستا بعد بصقه على دي فرانشيسكو!

2018/09/16 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترشهدت مباراة يوفنتوس وساسولو في ضيافة الأول أحداث مؤسفة، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

جاء ذلك في الثواني الأخيرة من المباراة، حين تعرض البرازيلي دوجلاس كوستا جناح البيانكونيري للطرد، تحديداً في الدقيقة 94 من عمر اللقاء.



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رونالدو يسجل هدفه الأول بقميص يوفنتوس برقم حظه

وكان يوفنتوس قد فاز على ساسولو بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث سجل كريستيانو رونالدو هدفي السيدة العجوز في الدقيقتين 50 و65، بينما قلص كوما باباكار الفارق في الدقيقة 91.

Douglas Costa spitting.



Stupid & totally unnecessary.



Will be a 3-4 match ban.



pic.twitter.com/OGoJzzN5HN

— Tarek Khatib (@ADP1113) September 16, 2018وفيما بعد هدف باباكار، ارتكب كوستا مخالفة ضد فيديريكو دي فرانشيسكو، لاعب ساسولو ونجل مدربه السابق ومدرب روما الحالي اوزيبيو دي فرانشيسكو، ليتطور الأمر لاحقاً إلى مشادة كلامية بين اللاعبين انتهت ببصق البرازيلي على الإيطالي!

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لم يرى الحكم في البداية سوى ضربة الرأس بالرأس فوجه الإنذار لكوستا، ولكن حكام الفيديو المساعدين (VAR) قاموا باستدعائه لمشاهدة اللقطة مجدداً، وهنا لاحظ الحكم واقعة البصق فعاد وقام بطرده.

ومن المنتظر ألا تقل فترة إيقاف دوجلاس عن 3 مباريات، وهو الذي حل بديلاً في هذا اللقاء على حساب ماريو ماندزوكيتش في الدقيقة 61.

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