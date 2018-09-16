ألونسو يطالب باحتساب هدف ويليان له

2018/09/16 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكد اللاعب الاسباني ماركوس ألونسو نجم تشيلسي الإنجليزي على استحقاقه أن يتم احتساب صناعة هدف فريقه الرابع بمباراة واتفورد باسمه.

جاء هذا في تغريدة نشرها اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار، مؤكدًا فيها أنه يجب أن يتم احتساب الهدف باسمه بعد أن قام بصناعته.

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اللاعب يستند في طلبه لكونه آخر لاعبي فريق تشيلسي لمسًا للكرة قبل أن يسددها ويليان ويسجلها لتكون الهدف الرابع للبلوز.

الحساب الرسمي للعبة "فانتازي الدوري الإنجليزي" نشر تفاصيل الهدف فور تسجيله وكتبه باسم اللاعب ويليان، وكتب في خانة الصناعة "لا أحد".

الدوري الإنجليزي | هازارد يقود تشيلسي لسحق كارديفhttps://t.co/p3TNX9l3no pic.twitter.com/SoWutyKOpt

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2018ماركوس دخل ليرد على التغريدة بسخرية واضحة وكتب: "أول مرة في حياتي يتم النداء لي باسم لا أحد".

صحيح أن اللاعب كان آخر نجوم تشيلسي لمسًا للكرة الا أنها اصطدمت في كعب أحد المدافعين قبل أن تغير اتجاهها وتتهيأ لويليان.

النجم الاسباني يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني بجدول ترتيب لاعبي الدوري الإنجليزي في لعبة "فانتازي"، بواقع 46 نقطة خلف زميله البلجيكي إيدن هازارد.

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جدير بالذكر أن لقاء الأمس كان قد انتهى بفوز البلوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، وهو الفوز الذي رفعهم على قمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة.

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