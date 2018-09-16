حزب طالباني يرشح شخصيتين لتنسم رئاسة الجمهورية

2018/09/16 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

انتهى اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني الخاص بتحديد مرشح من بين خمسة مرشحين لمنصب رئيس جمهورية العراق، حيث لم يبق منهم غير اثنين بعد اليأس من عودة برهم صالح إلى صفوف الاتحاد.

وقالت وسائل إعلام كردية إن اجتماع المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، الذي كان مخصصاً لاختيار مرشح لمنصب رئيس جمهورية العراق قد انتهى.

وأضافت أن المجتمعين رشحوا للمنصب إثنين هما: ملا بختيار ولطيف رشيد، المدعوم من عائلة جلال الطالباني، وذلك بعد عدم تمكن الاتحاد من إقناع برهم صالح بالعودة إلى صفوفه ومباشرة مهامه السابقة نائباً ثانياً للأمين العام للحزب لقاء ترشيحه اليوم لرئاسة الجمهورية.

وبعد رفض برهم صالح العودة، تخلى الاتحاد الوطني الكوردستاني عن الفكرة، ولم يبق من مرشحي الحزب لرئاسة الجمهورية غير اثنين: لطيف رشيد، زوج شاناز إبراهيم أحمد، وملا بختيار المدعوم من قسم من قيادة الاتحاد الوطني.

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