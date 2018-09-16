توليسو بعد الصليبي: أراكم في 2019

2018/09/17 | 01:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد أباظة فيسبوك تويترتعهد كورنتان توليسو لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني بالعودة أقوى مما كان عليه، وذلك عقب تعرضه لإصابة ستكلفه الغياب لوقت طويل.

وكتب توليسو عبر وسائل التواصل الاجتماعي:"سأعود أقوى، أراكم قريباً في 2019".



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المصائب لا تأتي فرادى..



إصابة توليسو بالرباط الصليبي

وكان توليسو قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي الداخلي، خلال المباراة ضد باير ليفركوزن والتي انتهت بفوز البافاري 3-1.

الفرنسي الدولي المتوج بكأس العالم 2018 رفقة الديوك، كان قد سجل الهدف الأول لفريقه في تلك المباراة قبل خروجه مصاباً في الدقيقة 42، ونزول خاميس رودريجيز بدلاً منه.

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وكان لاعب الوسط قد ثبت أقدامه في الفريق بالموسم الماضي، الذي انتهى بالتتويج بلقب البوندسليجا وخسارة نهائي كأس ألمانيا أمام أينتراخت فرانكفورت ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، حيث خاض 40 مباراة مع الفريق وسجل 7 أهداف.

يذكر أن توليسو كان قد انتقل من أولمبيك ليون الفرنسي إلى بايرن ميونيخ مقابل 41.5 مليون يورو في صيف 2017.

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