English | كوردى


بعد نصيحته لعاطل عن العمل... انتقادات واسعة لرئيس فرنسا
2018/09/17 | 01:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أثار تصريح أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردا على شاب عاطل عن العمل موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد نصيحته لعاطل عن العمل... انتقادات واسعة لرئيس فرنسا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد نصيحته لعاطل عن العمل... انتقادات واسعة لرئيس فرنسا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ماي: رغم الانتقادات مركزة على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي
⋙ وكالة: اكتشاف "وباء قاتل" في السعودية
⋙ وكالة: اكتشاف "الوباء" القاتل في السعودية
⋙ هيئة رئاسة البرلمان تباشر أعمالها الدستورية
⋙ مرتضى منصور: آل شيخ وعدني بهدية للزمالك في يناير
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مجدلاني: لدينا مبادرة لمواجهة المشروع الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية
⋙ فيديو| خبير عسكري يكشف أسباب نشر قوات عراقية على الحدود مع تركيا
⋙ بالصور: لاعبو نادي الحسين يرقدون في مستشفى البصرة بسبب التسمم
الأكثر شيوعا