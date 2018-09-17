بعد نصيحته لعاطل عن العمل... انتقادات واسعة لرئيس فرنسا

2018/09/17 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصريح أدلى به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ردا على شاب عاطل عن العمل موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي في فرنسا.

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