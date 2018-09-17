حاكم إسطنبول يعلن الإفراج عن معظم المحتجزين بالمطار

2018/09/17 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حاكم مدينة إسطنبول واصب شاهين، إن معظم المحتجزين في مطار إسطنبول الجديد، تم الإفراج عنهم، اليوم الأحد 16 سبتمبر/ أيلول.

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