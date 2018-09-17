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معارك في الحديدة تدفع موظفين حكوميين للنزوح إلى صنعاء
2018/09/17 | 01:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تشهد مدينة الحديدة غرب اليمن، موجة نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله على المدخل الشرقي والجنوبي.

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