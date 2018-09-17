2018/09/17 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشهد مدينة الحديدة غرب اليمن، موجة نزوح واسعة جراء تصاعد المعارك بين القوات الحكومية المشتركة المدعومة من التحالف، ومسلحي جماعة أنصار الله على المدخل الشرقي والجنوبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معارك في الحديدة تدفع موظفين حكوميين للنزوح إلى صنعاء) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معارك في الحديدة تدفع موظفين حكوميين للنزوح إلى صنعاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).