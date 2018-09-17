2018/09/17 | 01:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احمد الأسدي:الكتل السياسية أصبحت واضحة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احمد الأسدي:الكتل السياسية أصبحت واضحة بعد انتخاب رئيس مجلس النواب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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