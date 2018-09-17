فيديو| خبير عسكري يكشف أسباب نشر قوات عراقية على الحدود مع تركيا

2018/09/17 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الأمن العراقي اجتماعا برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي لمناقشة ضبط الحدود وتنظيم مهام الشرطة، وقرر المجلس خلال الاجتماع أن تتولى وزارة الداخلية إعادة النظر في الهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية، كما قرر أن تقوم وزارة الخارجية بتوثيق الخروقات التركية للأجواء العراقية لدى الأمم المتحدة، كما قرر أيضا نشر قوات حرس الحدود على طول الحدود مع تركيا.

المزيد من التفاصيل يتحدث أحمد الشريفي، الخبير العسكري، مع الإعلامية يارا حمدوش، عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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