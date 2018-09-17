English | كوردى


فيديو| مجدلاني: لدينا مبادرة لمواجهة المشروع الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية
2018/09/17 | 01:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن لدينا مبادرة سياسية لمواجهة المشروع الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني، خلال لقائه في برنامج أوراق فلسطينية، مع الإعلامية روان الصوراني، أن إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن جهل لأساسيات الصراع بالمنطقة.

أخبار ذات صلة

?

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو| مجدلاني: لدينا مبادرة لمواجهة المشروع الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو| مجدلاني: لدينا مبادرة لمواجهة المشروع الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).


كامل التفاصيل في: قناة الغد ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ ماي: رغم الانتقادات مركزة على خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي
⋙ وكالة: اكتشاف "وباء قاتل" في السعودية
⋙ وكالة: اكتشاف "الوباء" القاتل في السعودية
⋙ هيئة رئاسة البرلمان تباشر أعمالها الدستورية
⋙ مرتضى منصور: آل شيخ وعدني بهدية للزمالك في يناير
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| خبير عسكري يكشف أسباب نشر قوات عراقية على الحدود مع تركيا
⋙ فيديو - خربين من الهلال إلى بيراميدز
⋙ بالصور: لاعبو نادي الحسين يرقدون في مستشفى البصرة بسبب التسمم
الأكثر شيوعا