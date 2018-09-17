فيديو| مجدلاني: لدينا مبادرة لمواجهة المشروع الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية

2018/09/17 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن لدينا مبادرة سياسية لمواجهة المشروع الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف مجدلاني، خلال لقائه في برنامج أوراق فلسطينية، مع الإعلامية روان الصوراني، أن إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن جهل لأساسيات الصراع بالمنطقة.

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