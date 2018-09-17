سامي الجابر: كنت أعلم خبر إقالتي من قبل وينتظرني منصب كبير

2018/09/17 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أكد سامي الجابر الرئيس السابق، لنادي الهلال السعودي أنه كان على علم بخبر إقالته من رئاسة الزعيم في الفترة الماضية، وقبل الإعلان الرسمي.

الجابر كان قد تعرض إلى إقالة من منصبه مساء الخميس الماضي، وتعين محمد بن فيصل بدلاً منه في رئاسة الفريق.

وقال لاعب المنتخب السعودي الأسبق في تصريحات تلفزيونية: "كان لدي علم مسبق بأنني لن أستمر، في منصبي لأن تركي آل شيخ يجهز لي منصباً كبيراً في الاتحاد الآسيوي".



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وأكمل: "تركي آل شيخ لم يقصر معي ولا مع الهلال، لولا الله ثم رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، لم نكن لنوقع مع المدرب العالمي خيسوس".

وأتم تصريحاته قائلاً: "لم أحزن على الإقالات السابقة، لأنني أترك منصب، وأكون في منصب آخر أعلى بعدها".

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— موقع قول السعودي (@GoalSA) September 16, 2018وقاد الجابر الهلال، خلال الفترة الماضية، خلفاً لنواف بن سعد الرئيس الأسبق للهلال، وتمكن من الفوز ببطولة السوبر السعودي على حساب الاتحاد.

وتمكن سامي الجابر، من التعاقد مع لاعبين على مستوى عالي في سوق الانتقالات الماضي، على رأسهم اللاعب الإماراتي عموري والمهاجم الفرنسي جوميز.





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