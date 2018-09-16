محمد بن فيصل ينهي التزماته بالولايات المتحدة لرئاسة الهلال

2018/09/17 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر يحاول الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، إنهاء التزاماته العملية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك قبل العودة إلى العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام المقبلة.

وتولى محمد بن فيصل رئاسة الهلال، بعد إعفاء سامي الجابر من هذا المنصب مؤخرًا، وتوليه منصب مستشارًا عن العلاقات الدولية، بالهيئة العامة للرياضة السعودية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن محمد بن فيصل سيجتمع فور وصوله بالمدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، بالإضافة إلى الاجتماع بلاعبي الفريق.



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بعض تصريحات رئيس #الهلال عن جيسوس وعمر خربين 🗣️ pic.twitter.com/4gOYSrmRCJ

— موقع قول السعودي (@GoalSA) September 16, 2018ويعود لاعبو الهلال إلى التدريبات مساء يوم الإثنين، وذلك بعد الحصول على الإجازة يوم الأحد، بعد نهاية لقاء الرائد الذي انتهى 3-1 للهلال.

ومن المقرر أن يركز جورجي جيسوس المدير الفني للهلال، على الإعداد لمواجهة الباطن المقبل.

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ويستعد الهلال لمواجهة الباطن، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، على ملعب جامعة الملك سعود.





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