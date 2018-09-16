جاتوزو: قدمنا 20 دقيقة مُحرجة والمنافسة على اللقب مضحكة

2018/09/17 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر أبدى المدير الفني جينارو جاتوزو، لميلان الإيطالي استيائه من التعادل الإيجابي، أمام كالياري في الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، بهدف لكل فريق.

وتأخر ميلان مبكرًا بهدف جواو بيدرو، قبل أن يُعدل الأرجنتيني جونزالو هيجواين النتيجة في الشوط الثاني، مدونًا أول أهدافه بقميص ميلان.

المدير الفني تحدث لسكاي سبورت الإيطالية: "لقد قدمنا عشرين دقيقة أولى محرجة، إذا تأخرنا بهدفين دون رد، كنا لن نعود مرة أخرى في النتيجة، علينا إيجاد حلول، لقد كان الأداء مروعًا في أول 20 دقيقة، لقد استحق كالياري التقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول".



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وأضاف رينو: "نحن ومن يمثل النادي نُدرك أن اللاعبين يحتاجون إدراك جودتهم، لأنهم لم يحظوا بالفرصة حتى الآن، لقد كنا نعرف أن اللقاء سيكون صعب في سردينيا، لكننا لن نغضب بسبب صافرة النهاية ورغبتنا في الفوز، يجب أن نفكر في ذلك بوقت سابق".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2018وعن هدف هيجواين الأول بقميص الروسونيري: "هيجواين ذهب للعمق كثيرًا في الشوط الأول، ولم أرى فرصة وحيدة من منتصف الملعب، علينا الضغط أكثر ونحاول استغلال الكرات البينية، ليس فقط من لوكاس بيليا".

وعن المنافسين، خاصة مع تراجع إنتر وروما، وتحقيق يوفنتوس 4 انتصارات متتالية: "أنه أمر مضحك، هناك طريق طويل، إذا لم نحقق الفوز في هذا اللقاء، في الحقيقة اعتقد أننا محظوظون للحصول على نقطة، ثم أسمع ما يجعلني أضحك بتواجد الفريق في المركز الثاني أو الثالث بالدوري، إذا قمنا بتحسين بعض الجوانب يمكننا الذهاب بعيدًا".

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وأنهى: "هذا الفريق لديه الشغف، لكنه يحتاج للكمة في الأسنان ليستفيق، نحن نقرأ المباريات جيدًا، ونقدم سلوك رائع، في أول 20 دقيقة قمنا بعكس ما اتفقنا عليه، إذا كنا نريد أن نكون أبطال، لا يمكننا تحمل هذا".

هيجواين يقود ميلان لتعادل إيجابي صعب بالجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 🇮🇹 pic.twitter.com/UyQgTPv8YG

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2018وأصبح في رصيد ميلان، 4 نقاط بعد الفوز على روما، ومن قبلها خسارة من نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولديه لقاء مؤجل أمام جنوى.





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