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اليمن: 9 حالات وفاة بينهم 7 أطفال بالكوليرا
2018/09/17 | 01:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، عن 9 حالات وفاة بمرض الكوليرا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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