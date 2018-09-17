اليمن: 9 حالات وفاة بينهم 7 أطفال بالكوليرا

2018/09/17 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني المشكلة في صنعاء، عن 9 حالات وفاة بمرض الكوليرا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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