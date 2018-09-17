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2018/09/17 | 01:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يقع "سوق الحريم" على بعد مئات الأمتار فقط، من مسجد الفاتح في مدينة إسطنبول، حيث تنبعث منه روائح تثير شهية المارة، وتجمع بين عراقة التراث القديم ومظاهر الحضارة الحديثة.

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