بسبب المهاجرين... مشادة بين وزيرى داخلية وخارجية أوربيين

2018/09/17 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، في سجال جديد مع وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسلبورن، بشأن المهاجرين حيث وصفه الأخير بأنه "فاشي".

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