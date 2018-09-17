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بسبب المهاجرين... مشادة بين وزيرى داخلية وخارجية أوربيين
2018/09/17 | 01:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دخل وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، في سجال جديد مع وزير خارجية لوكسمبورغ يان أسلبورن، بشأن المهاجرين حيث وصفه الأخير بأنه "فاشي".

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