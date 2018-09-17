مويس عن إيفرتون: كان لدينا فريق قريب من المنافسة على اللقب

2018/09/17 | 02:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إسلام أحمد فيسبوك تويتر تذكر المدير الفني الأسكتلندي، ديفيد مويس، فترة ولايته لإيفرتون الإنجليزي، مؤكدًا أنه كان قريبًا من المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولي مويس، تدريب إيفرتون لـ11 موسم ونصف منذ 2002 وحتى 2013 قبل أن يختاره السير أليكس فيرجسون ليخلفه في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مويس ساهم في وصول الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الفريق موسم 2004-05 بتحقيق المركز الرابع.



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وسقط إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف على أرضية ملعب جوديسون بارك أمام وست هام، بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

عندما يتحول التشجيع إلى جنون لن تتخلى عن فريقك حتى في أهم يوم بحياتك 🤩في عشق سبورتنج لشبونة🤵👰(📷 @WSCsupporters ) pic.twitter.com/v3sUsX9BCF

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2018وتواجد مويس في الاستوديو التحليلي للقاء وست هام وإيفرتون بالدوري الإنجليزي ليتذكر ما حدث قبل 14 عامًا: "اعتقد أننا كنا بعيدين عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، لقد أنهينا الموسم مع فريق رائع، وكان أسلوبنا جيدًا".

الفريق أوروبياً شارك مع مويس في المسابقات الأوروبية: "لقد أنهينا الموسم مرة وحيدة بالمركز الرابع، واعتقد أننا تواجدنا أربع أو خمس مرات في المسابقات الأوروبية".

وأردف: "لقد كان لدينا وقتًا رائعًا مع إيفرتون، وأرى أن هناك أشياء تتغير، لا أعرف إذا كان الأمر جيدًا دائمًا، من الجيد أن نصرف الأموال وتكون من أجل لاعبين جيدين".

كم هو رائع أن تلعب ويساندك هذا الجمهور، وكم هو مُخيف أن تلعب ضدهم 🔥جحيم ليجا وارسو 🤩(📷 @WSCsupporters ) pic.twitter.com/uzXBzDIWUx

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2018وأتم: "كان لدينا روحًا عظيمة في النادي، واعتقد أن النادي كان له مكانة".

ويحتل التوفيز المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط بعد خمس مباريات، بعد فوز و3 تعادلات.

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