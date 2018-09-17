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اليمن... التحالف يشن غارة جوية في البيضاء
2018/09/17 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سقط 15 مدنيا بين قتيل وجريح إثر غارة جوية لطيران التحالف في محافظة البيضاء وسط اليمن.

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