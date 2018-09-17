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اليمن... الجيش يقتل 6 من
2018/09/17 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دارت مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء.

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