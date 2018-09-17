خيتافي يزيد محن اشبيلية

2018/09/17 | 02:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المباراة الاولى على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان"، ألحق خيتافي الخسارة الثانية تواليا بمضيفه اشبيلية بفضل ثنائية لمهاجمه انخل لويس رودريغيز في الدقيقتين الثالثة من مسافة قريبة اثر كرة من خورخي مولينا، و38 مستغلا كرة خاطئة من المدافع سيرجي غوميز فتابعها داخل المرمى.

وضغط اشبيلية بقوة في الشوط الثاني بحثا عن العودة في النتيجة ولم تنفع التبديلات التي اجراها مدربه بابلو ماشين في مستهله باشراكه الفرنسي وسام بن يدر وفرانكو فاسكيز مكان نوليتو وروكي ميسا لان دفاع خيتافي عرف كيف يمتص حماسة لاعبي الفريق الاندلسي الذين سقطوا في فخ التسلل اكثر من مرة فضلا عن صعوبة اختراق دفاع الضيوف الذين سدوا جميع المنافذ.

وفشل اشبيلية في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، فبعدما استهل الموسم بقوة بفوزه الساحق على مضيفه رايو فايكانو 4-1، سقط في فخ التعادل السلبي امام ضيفه فياريال، قبل ان يخسر امام جاره ريال بيتيس صفر-1، ثم خيتافي.

وجاءت خسارة اشبيلية قبل 4 ايام من استضافته لستاندار لياج البلجيكي في الجولة الاولى من دور المجموعات ضمن مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وتراجع اشبيلية الى المركز العاشر بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط، فيما حقق خيتافي فوزه الثاني هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة فرفع رصيده الى 7 نقاط، وصعد الى المركز الخامس بفارق الاهداف خلف سلتا فيغو الذي يحل ضيفا على جيرونا الإثنين في ختام المرحلة، واسبانيول الفائز على ضيفه ليفانتي.

وعلى ملعب "باور 8" في برشلونة، استغل اسبانيول عامل الارض والجمهور ليكسب النقاط الثلاث من مباراته أمام ضيفه ليفانتي بفضل هدف للمهاجم السابق لغريمه التقليدي وجاره في المدينة الكاتالونية برشلونة، ووليفانتي المخضرم سيرجيو غارسيا (35 عاما) بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 52.

وسبق لغارسيا الدفاع عن ألوان ليفانتي معارا من برشلونة موسم 2004-2005، علما بأنه دافع أيضا عن ألوان سرقسطة وبيتيس اشبيلية قبل ان ينتقل الى اسبانيول عام 2010 ولعب معه الى 2015 حيث انتقل الى اللعب مع الريان القطري (2015-2017) ومن ثم العودة الى اسبانيول.

وعوض إسبانيول خسارته أمام ألافيس في المرحلة الثالثة محققا فوزه الثاني هذا الموسم والذي مكنه من الصعود الى المركز الرابع، فيما، مني ليفانتي بخسارته الثانية فتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

فوز اول لفياريال

وفي الثالثة على الملعب البلدي "دي بوتاركي"، قاد المهاجم الدولي الكولومبي كارلوس باكا فريقه فياريال الى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم عندما سجل له الهدف الوحيد في مرمى مضيفه ليغانيس في الدقيقة 65 اثر تمريرة من المدافع الدولي المكسيكي اللبناني الأصل ميغل لايون تابعها برأسه داخل المرمى.

وخسر فياريال مباراتيه الاوليين على أرضه امام ريال سوسييداد 1-2 وجيرونا صفر-1 في المرحلتين الأولى والثالثة، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه اشبيلية في الثانية.

ورفع فياريال رصيده الى 4 نقاط في المركز الثالث عشر، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند نقطة واحدة في المركز الاخير.

وفي مباراة رابعة، انتزع ديبورتيفو الافيس فوزا قاتلا على مضيفه بلد الوليد بهدف وحيد سجله ايباي غوميز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثاني تواليا لديبورتيفو الافيس الذي صعد الى المركز السادس برصيد 7 نقاط بفارق الاهداف خلف سلتا فيغو وخيتافي واسبانيول، في حين مني بلد الوليد العائد حديثا الى دوري الاضواء بخسارته الثانية مقابل تعادلين فتجمد رصيده عند نقطتين في المركز التاسع عشر قبل الاخير.

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