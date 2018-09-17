2018/09/17 | 02:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي البصرة وازمة السلطة و اعتقالات المتظاهرين !!قام اليوم الأحد جماهير البصرة الثورية بتنظيم اربعة تظاهرات قي المدينة في دورة جديدة للمظاهرات ضد السلطة الفاسدة و المطالبة بمطالبهم من الماء الشرب و الكهرباء و العمل و العيش الكريم.لكن القوى القمعية واجهت المتظاهرين بشكل بشع و بدأت باعتقال المتظاهرين و حسب الفضائيات و صفحات الميديا الأجتماعية اعتقل 30 متظاهرا ، و لا يزال هناك الناشطين في سجون الحكوم......

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