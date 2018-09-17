حسام حسن: مكافأة من تركي آل شيخ للاعبي المصري

2018/09/17 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أكد حسام حسن المدير الفني لنادي المصري الفني لنادي المصري البور سعيدي، أن تركي آل شيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، قرر صرف مكافأة للفريق عقب الفوز على اتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق المصري، الفوز بهدف دون رد على حساب اتحاد العاصمة الجزائري في إطار ذهاب مباريات ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية: "تركي آل شيخ تحدث معي مباشرة عقب المباراة، وأعلن دعمه للمصري وصرف مكافأة خاصة للاعبين قيمتها 500 ألف جنيه".



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وتابع: "أشكره على هذا الدعم الكبير، هذه دفعة معنوية رائعة لنا قبل مباراة الإياب في الجزائر".

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 16, 2018وأكمل: "كل تركيزنا الآن منصب على مباراة الإياب، نريد مواصلة النتائج الإيجابية والصعود إلى نصف نهائي البطولة".

يُذكر ان المصري، يواجه نظيره اتحاد العاصمة يوم الأحد القادم 23 سبتمبر، في إطار مباريات إياب البطولة على ملعب 8 مايو بالجزائر.





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